Україна має виплатити Олексію Тандиру компенсацію за тримання під вартою

Колишній суддя Макарівського райсуду Київщини Олексій Тандир, який у стані спʼяніння на смерть збив військового Нацгвардії, відсудив в України компенсацію за утримування під вартою. Рішення про призначення підозрюваному компенсації ухвалив Європейський суд з прав людини у четвер, 22 січня.

Європейський суд з прав людини зауважив, що Олексій Тандир перебуває під вартою понад 2,5 роки без визначеної застави. На думку ЄСПЛ, це є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

ЄСПЛ наголосив, що українські суди пояснюють необхідність утримування під вартою можливістю втечі або перешкоджанням правосуддю. Водночас ЄСПЛ заявив, українські суди не наводять доказів, які б могли дійсно підтвердити наявність ризиків. Також зазначається, що суд в Україні не розглядає можливість застосування до Олексія Тандира інших запобіжних заходів. Тож Європейський суд з прав людини визнав перебування Тандира під вартою надмірно довгим та присудив йому компенсацію.

Відповідно до рішення ЄСПЛ, Україна має сплатити Олексію Тандиру 2 100 євро (приблизно 105 тис. грн), а також відшкодувати 250 євро судових витрат (понад 2,5 тис. грн). Виконати рішення ЄСПЛ необхідно протягом трьох місяців.

У чому підозрюють Олексія Тандира

26 травня 2023 року Олексій Тандир збив на блокпосту в Києві 23-річного солдата строкової служби Нацгвардії. Суддя мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти тест на місці події, тому біологічні зразки в нього взяли примусово наступного дня. Експертиза довела, що він перебував за кермом пʼяним. Ще одна експертиза встановила, що він їхав зі швидкістю 100 км/годину. На момент скоєння ДТП Тандир обіймав посаду судді Макарівського райсуду Київщини.

28 травня 2023 року суд обрав для Олексія Тандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

20 листопада 2023 року родина загиблого нацгвардійця подала до суду заяву про арешт майна Олексія Тандира. Однак підозрюваний в перерві між судовими засіданнями встиг розлучитися зі своєю дружиною та поділити майно.

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Олексія Тандира з посади судді Макарівського райсуду.