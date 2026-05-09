З понеділка, 11 травня, на вул. Драгоманова у Львові запрацює новий платний майданчик для паркування. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Як йдеться в повідомленні, новий паркувальний майданчик розташований у 3-й зоні і має загалом 23 місця, з яких 3 призначені для людей з інвалідністю. Працюватиме парковка з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00. Вартість за годину паркування становитиме 20 грн.

У ЛКП «Львівавтодор» повідомили, що на цій вулиці змінено схему організації руху, проте напрямок залишається незмінним – транспорт тут може їхати в сторону від вулиці Грушевського до вулиці Коцюбинського.



«Змінюється тільки розташування зони паркування: тепер вона буде по праву сторону вулиці за напрямком руху, а проїзд – по лівій стороні проїжджої частини. Звертаємо увагу водіїв на необхідність дотримання правил дорожнього руху, зокрема на дотримання правил зупинки та стоянки транспортних засобів», – повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

Оплатити за паркування можна за допомогою:

QR-коду на інфощиті (сервіс для оплати – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay, City24)

через застосунки у вашому телефоні – àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay

через веб-сайти UNIP, EasyPay, City24

готівкою через найближчі EasyPay – вул. Грушевського 9,7 (у магазині «Близенько»).

