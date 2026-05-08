На засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху 7 травня ухвалили рішення про зміну організації дорожнього руху на деяких вулицях Львова. Про це повідомив керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.

Зокрема, на вул. Рудненській комплексно впорядкують рух – облаштують лівоповоротну смугу на вул. Гніздовського, пішохідні переходи та тротуарів, впорядкують паркування біля ЖК «Ріел Сіті», облаштують велосипедну інфраструктуру від вул. Сяйво до вул. Курмановича, а також зроблять доступною зупинку громадського транспорту поблизу Львівського протезного заводу. Роботи реалізовуватимуть у кілька етапів до 31 жовтня.

На перехресті вул. Варшавська – Під Голоском – просп. Чорновола встановлять світлофорне регулювання з пішохідними переходами та облаштують окрему правоповоротну смугу з вул. Варшавської на вул. Під Голоском із зупинкою громадського транспорту. Роботи мають виконати загалом до кінця вересня.

На вул. Підвальній, 3 частково ліквідують паркомісця та встановлять делініатори для заборони зупинки авто з порушеннями. Ці роботи виконають до 10 червня.

Через інтенсивний транспортний рух на перехресті вул. Кобилиці – Грабʼянки та наявність активних пішохідних маршрутів між житловою забудовою та прилеглими об’єктами в межах перехрестя до 10 липня облаштують пішохідний перехід. Так само і на перехресті вул. Драгоманова – Глібова облаштують пішохідний перехід.

Поблизу заїзду на територію Львівської гімназії «Престиж» (вул. Базарна) фіксують випадки паркування авто, які ускладнюють під’їзд транспорту доставки. Тому задля забезпечення доступу до навчального закладу на вул. Базарній нанесуть дорожню розмітку 1.10.2 та 1.4 у зоні заїзду на територію гімназії. Ці роботи виконають до 7 червня.