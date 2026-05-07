Заборона паркування стосується ділянки від вул. Валової до вул. Братів Рогатинців

Щоб запобігти блокуванню руху трамваїв на вул. Підвальній, на частині вулиці заборонять паркування. Відповідні зміни за зверненням ЛКП «Львівелектротранс» 7 травня погодила міська комісія з безпеки руху, повідомляє пресслужба ЛМР.

Зокрема, паркування заборонять на ділянці від вул. Валової до вул. Братів Рогатинців.

«Чому це критично важливо? Наші аналітики зафіксували, що системні затримки трамваїв на цій ділянці найчастіше трапляються не через ДТП, а саме через неправильно припарковані автомобілі, які блокують проїзд вагона. Кожна така зупинка – це тисячі пасажирів, які не встигли вчасно на роботу чи навчання», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Нова схема ОДР

Нова схема організації дорожнього руху має запрацювати з 10 червня.

Нагадаємо, раніше делініатори встановили на перехресті вулиць Руська – Підвальна. На цій локації є майданчик для паркування на 8 паркомісць. Однак часто поруч водії паркували автомобілі хаотично, що призводило до блокування руху трамваїв. Тому встановили обмежувачі.