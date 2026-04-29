Завдяки облаштованим острівцям, новим дорожнім знакам і розмітці рух транспорту буде чітко розподілений

У Львові модернізують перехрестя вул. Кульпарківської – Виговського – Володимира Великого. Там облаштують сучасне кільце (roundabout). Його особливість полягає у спіралеподібній організації руху, яка змушує водіїв обирати напрямок ще до в’їзду на кільце. Така розв’язка має пришвидшити рух транспорту та підвищити безпеку пішоходів і водіїв. Як повідомили у Львівській міській раді, роботи з облаштування такого кільця стартують вже у четвер, 30 квітня. На рух громадського і приватного транспорту роботи не впливатимуть, лише можливі тимчасові ускладнення проїзду.

Для облаштування кільця за принципом roundabout на всіх під’їздах до кільця, з двох сторін вул. Кульпарківської та зі сторін вул. Виговського і вул. Володимира Великого, облаштують острівці безпеки, встановлять нові дорожні знаки та нанесуть оновлену розмітку. Острівці фізично розмежовуватимуть транспортні потоки при під’їзді до кільця та охоплюватимуть пішохідні переходи, що зробить їх безпечнішими.

Завдяки облаштованим острівцям, новим дорожнім знакам і розмітці рух транспорту буде чітко розподілений:

з правої смуги можна буде їхати лише прямо або праворуч;

з лівої – прямо або ліворуч, або на розворот.

За інформацією управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР, такий вид організації кільцевого руху має на меті вирішити низку проблем на цій ділянці, зокрема пришвидшити рух і зменшити затримки транспорту перед кільцем. Наразі лише на вул. Кульпарківській громадський транспорт простоює понад чотири хвилини. Окрім того, оновлення схеми руху допоможе знизити рівень аварійності, спричиненої порушеннями правил маневрування: з 2017 року на цьому кільці зафіксовано понад 10 ДТП із потерпілими.

«Облаштування сучасного кільця на перехресті вул. Кульпарківської, вул. Виговського і вул. Володимира Великого дозволить уникнути небезпечних ситуацій, адже траєкторії руху автомобілів не перетинатимуться, зникне потреба перелаштовуватись безпосередньо на кільці, відтак пропускна здатність зросте на 12–20% у порівнянні зі звичайними кільцями», – пояснили в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.

Роботи з облаштування острівців безпеки на вул. Виговського і вул. Кульпарківській в напрямку вул. Наукової розпочнуться вже від завтра – 30 квітня. Спочатку облаштовуватимуть острівець на вул. Виговського, тоді на вул. Кульпарківській. Триватимуть роботи на одній локації до двох тижнів за умови сприятливої погоди. Замовником робіт тут є Залізнична РА. Натомість роботи з облаштування острівців безпеки на вул. Володимира Великого і вул. Кульпарківській у напрямку центру міста розпочнуться з 4 травня. Замовником робіт тут є Франківська райадміністрація.

«На рух громадського і приватного транспорту роботи не впливатимуть. Однак можливі тимчасові обмеження проїзду під час привезення матеріалів для робіт», – повідомили у Залізничній РА.

Схема ЛМР

За інформацією Залізничної районної адміністрації, рішення про облаштування таких острівців безпеки, а відтак про організацію руху на цьому кільці за принципом roundabout ухвалила ще до початку повномасштабної війни міська комісія з безпеки дорожнього руху. Однак через війну реалізувати його тоді не вдалося.