Олександр Караваєв знову вдягнув помаранчево-чорну форму

«Шахтар» на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер захисника «Динамо» Олександра Караваєва.

34-річний оборонець приєднався до «гірників» у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2028 року. У таборі «помаранчево-чорних» Олександр замінить Юхима Коноплю, який перебрався в «Борусію» Менхенгладбах.

Нагадаємо, Караваєв – вихованець «Шахтаря». Виступав за юнацькі й молодіжну команди донеччан, а також за «Шахтар-3» в Другій лізі. Відправлявся в оренду в «Севастополь» (2012–2014), «Зорю» (2014–2016) і турецький «Фенербахче» (2017).

Влітку 2017-го став повноцінним гравцем луганців. У липні 2019-го за 2,5 млн євро перейшов в «Динамо», за яке виступав дотепер. Загалом провів 455 офіційних матчів на клубному рівні, в яких забив 57 голів та віддав 65 асистів. У його колекції два чемпінства України (2021, 2025), три Кубки (2020, 2021, 2026) та два Суперкубки України (2019, 2020).

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Від жовтня 2015 року є гравцем національної збірної України, у складі якої провів 50 поєдинків (3 голи, 13 асистів). Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.