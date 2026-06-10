Володимира Фокіна призначили комбригом 125 бригади у жовтні 2025 року

Командир львівської 125 окремої важкої механізованої бригади (колишня ТрО) Володимир Фокін підбив підсумки за сім місяців на посаді. Він розповів про проблеми, які довелось вирішувати, зневіру військових та звільнення з посад 90% командирів. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на брифінг про перший рік Третього армійського корпусу.

«Я прийняв бригаду і що побачив? Комплектність – 18% разом з офіцерами та сержантами. Зовсім нема техніки: два пікапи й один “бусик”. Нема броньованої техніки, хоча влітку бригада була переформатована з ТрО у важку механізовану. Жодних змін, крім на папері. Рівень морально-психологічного стану людей перебував на нулі. Військовослужбовці, особливо солдати і сержанти, були зневірені в собі та в своєму підрозділі. Я пам’ятаю слова одного генерала, який був обізнаний у ситуації: “По-хорошому, цей підрозділ треба просто розформувати”. Та це дало додатковий стимул для мене та моєї команди, яка перейшла з 3 ОШБр, – показати всім Збройним Силам, що навіть із такого підрозділу можна зробити найкращу важку механізовану бригаду», – розповів Володимир Фокін.

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Володимира Фокіна призначили комбригом 125 бригади у жовтні 2025 року після скарг військових на необдумані рішення начальства. Він розповів про проблеми, які довелось вирішувати у бригаді.

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«Ніякої відповідальності офіцерського складу за рішення та накази, які віддавали. Завдання ставили як-небудь, і все перекривали папірцями-відписками. Через три тижні я вже знав реальний стан справ. Для розуміння: на моє запитання, чому ми не отримуємо бензин від тилових підрозділів, я отримав шалену відповідь – просто немає тари! Чому ми отримуємо для нашого особового складу в чотири рази менше м’яса, ніж маємо? Відповідь теж була проста: у нас банально немає холодильників і морозильних камер. Сказати, що я був збентежений, – це не сказати нічого. За пів року понад 90% командирів були звільнені з посад», – наголошує Фокін.

За його словами, третина звільнених захотіла залишитись у бригаді, але з пониженням, фактично потрапила у піхоту, а інші – перевелися. Володимир Фокін переконаний, що офіцер у піхоті – це не покарання. Комбриг розповів і про проблеми з логістикою. Як приклад вів навів, що у жовтні військові на певних позиціях мали лише літню форму.

«Тобто офіцери сприймали проблеми з логістикою, евакуацією поранених як норму. Це був шок для мене. Основним меседжем колишньої команди на всі запитання, чому так, чому не ухвалювали рішення, було: “Раніше не було потреби”. Тепер є потреба, є напрямок руху – стати найкращими», – каже Володимир Фокін.

За сім місяців у бригаді створили танковий батальйон, батальйон безпілотних систем, роту НРК, підрозділ РЕБ, а піхотні батальйони пройшли переформатування.

«За перші два місяці повернули 53% СЗЧ-шників. За сім місяців комплектність особового складу зросла на 234%. У травні за е-балами бригада по ураженнях БпЛА ввійшла до 50 найкращих, за спостереженням – до 40 найкращих. Артилерія, яка з’явилася 2,5 місяця тому, за показниками ефективності перебуває на 38 місці. Підрозділ наземних роботизованих комплексів у травні – на другому місці», – говорить комбриг 125 бригади.

125 окрема бригада територіальної оборони була сформована у Львові на початку повномасштабної війни, військові виконували бойові завдання на сході країни. Влітку 2025 бригаду переформатували у окрему важку механізовану (ОВМБр). Зараз вона входить до складу Третього армійського корпусу.