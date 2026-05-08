Колишній заступник прокурора САП Андрій Синюк

У п’ятницю, 8 травня, «Українська правда» оприлюднила третю частину так званих «плівок Міндіча». У нових записах згадується тодішній заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк, якого антикорупційні органи перевіряли щодо можливого витоку інформації у справі в межах операції «Мідас».

За інформацією журналістів, у розмові від 25 вересня 2025 року фігуранти справи «Мідас» Ігор Миронюк і Дмитро Басов обговорюють Синюка. Вони називають його можливим джерелом інформації, яке може «допомагати і підсвічувати, щось розповідати». Басов також зазначає, що такий контакт варто зберегти для використання лише у «надзвичайних ситуаціях».

«До того, як Синюк став заступником керівника САП, він понад 10 років працював в органах прокуратури. У серпні 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін призначив Синюка заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відтоді джерела “Української правди” у правоохоронних органах неодноразово наголошували, що Синюк може бути пов’язаний із владою, зокрема з Олегом Татаровим», – зазначає Михайло Ткач, керівник команди розслідувань «Української правди».

Згідно з протоколом справи, 16 жовтня 2025 року Синюк, не входячи до групи прокурорів у відповідному провадженні, нібито зайшов до внутрішньої бази антикорупційних органів. Там він перевіряв, чи фігурують у справах прізвища низки людей, серед яких Цукерман, Галущенко, Гринчук, Хармут, Миронюк, Басов та інші. Зазначається, що ці дії відбулися приблизно за місяць до публічного оголошення операції «Мідас».

Уже 26 жовтня – через 10 днів після перегляду Синюком даних про учасників провадження – помічник Цукермана Володимир Цибульський організував термінову поїздку керівника через Паланку до Відня. Разом з тим, головний фігурант справи Тімур Міндіч перетнув кордон о 2-й ночі – за чотири години до приходу слідчих з обшуками. Обидва фігуранти заявляють, що їхні поїздки були заздалегідь запланованими.

Сам Андрій Синюк у коментарі «Українській правді» в листопаді 2025 року заперечив будь-яку причетність до витоку інформації. Він заявив, що не був обізнаний про відповідні справи, не брав участі в нарадах і не ознайомлювався з матеріалами розслідувань.

14 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підтвердив початок службового розслідування щодо можливого витоку інформації з боку його заступника у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Уже 21 листопада заступник прокурора САП Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням.

Старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук у колонці для УП повідомив, що звільнення Синюка не знімає питання кримінально-правової оцінки його дій.

«З оприлюднених матеріалів випливає принципове запитання: чи розголошував Андрій Синюк дані досудового розслідування, до яких отримав доступ з огляду на свою посаду заступника керівника САП. Кримінальний кодекс передбачає відповідальність саме за такі дії. Причому у статті 387 спеціально визначено ситуацію, коли дані розголошує прокурор, безвідносно того, чи він брав безпосередню участь у конкретному досудовому розслідуванні», – каже Демчук.

Він додав, що представники громадськості очікують, що НАБУ і САП у межах розслідування встановлять, чи справді Синюк міг передавати фігурантам справи інформацію, отриману через доступ до внутрішніх систем антикорупційних органів, та оприлюднять результати з урахуванням суспільного інтересу і без шкоди слідству.