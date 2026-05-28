Несплати штрафів завдають польському бюджету збитки на сотні мільйонів злотих

Трохи більше ніж 3% українських водіїв, які порушили правила дорожнього руху в Польщі, вдалося оштрафувати. Причиною цього стала відсутність міжнародних угод, через що польські правоохоронці не можуть знайти власників машин, йдеться в опублікованому 28 травня матеріалі Rzeczpospolita.

Попри те, що Польща систематично посилює відповідальність за порушення ПДР для громадян Євросоюзу, ці положення майже не зачіпають тих, хто живе поза межами блоку. Зокрема, йдеться про українців, росіян та білорусів.

За даними статистики Головної інспекції дорожнього транспорту Польщі 2025 році водії з-поза меж ЄС скоїли понад 120 тис. порушень ПДР, про що свідчать дані з камер контролю швидкості. З них лише 3500 водіїв отримали штрафи.

Найбільше порушень скоїли водії автомобілів з українськими номерами – у 2025 році зафіксували 77,2 тис. випадків порушення ПДР. До слова, ця цифра зростає – у 2024 році українці скоїли 62,4 тис. порушень на дорогах, а у 2023 році – 52 тис. Ще понад 7000 порушень скоїли білоруси, а 218 – росіяни.

Водночас кількість водіїв, які отримали реальні штрафи за порушення, складає лише кілька відсотків від загальної кількості. Так, у 2025 році польська поліція оштрафувала 2500 українців та 42 білорусів, та не змогла притягнути до відповідальності жодного росіянина.

В польській інспекції пояснили, що такий низький рівень штрафування порушників не з ЄС повʼязаний з відсутністю міжнародних угод, які дозволили б ідентифікувати власника чи водія автомобіля на іноземних номерах. Інспектори виявляють винних у таких правопорушеннях лише під час безпосередніх перевірок на дорогах.

«Сьогодні ідентифікація власника автомобіля на основі фотографії номерного знака з камери контролю швидкості є значним викликом для польських правоохоронних органів – це дорого та трудомістко. Ця інформація перевіряється за наявними базами даних у Польщі, використовуючи дані з Головного управління прикордонної служби та воєводських управлінь», – йдеться у статті.

На думку керівника польського транспортного порталу пbrd24.pl Лукаша Зборальського, Польщі достатньо підключити камери контролю швидкості на кордоні з Україною та Білоруссю до системи CANARD. Вона дозволить зафіксувати кожен іноземний транспортний засіб.

«Камера фотографує кожен транспортний засіб, що в'їжджає до Польщі або виїжджає з неї, і перевіряє базу даних, щоб побачити, чи було виписано штраф за цю реєстрацію. Якщо водій не платить, він не в'їжджає і не виїжджає», – розповів Зборальський.

У 2025 році польське міністерство інфраструктури анонсувало поправку до закону про системи допуску транспортних засобів та їх обладнання. Згідно з нею, водії з України та Білорусі мають перереєструвати свої авто у польській системі після року перебування в Польщі. Втім, законопроєкт досі не подали до Сейму, аргументуючи це врахуванням поправок від громадськості.

«За нашою інформацією, міністерство також працює над так званим законом про камери контролю швидкості, який має на меті посилити систему, щоб підвищити визначеність покарання та охопити всіх водіїв», – повідомила газета.

Зазначається, що водії з Європейського Союзу, яких легше притягнути до відповідальності, скоюють порушення ПДР рідше. Втім, у 2025 році кількість таких порушень стала рекордною – понад 111 тис., збільшившись майже впʼятеро порівняно з 2023 та 2024 роками. В результаті минулого року польські правоохоронці виписали європейським водіям понад 33 тис. штрафів.

