Фігуранти справи «Мідас» вважали, що їм буде важко домовитися з НАБУ щодо легалізації грошей

Фігуранти справи «Мідас», яка стосується масштабної корупції в енергетичному секторі, були обізнані про стеження з боку Національного антикорупційного бюро України та вважали цей орган таким, із яким складно домовитися. Народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 5 травня, оприлюднив фрагменти розмов підозрюваного Олександра Цукермана з іншими учасниками справи.

Зокрема, в одному з діалогів співрозмовник, імовірно колишній очільник Держлікслужби Роман Ісаєнко, звертається до Цукермана з проханням допомогти легалізувати гроші.

У відповідь Цукерман висловлює власне бачення роботи правоохоронної системи, зазначаючи, що з більшістю органів можна домовитися, однак із НАБУ це зробити значно складніше.

«Як я собі уявляю, з СБУ, з ментами, з ДБР можна домовитись. З НАБУ домовитись дуже тяжко. Комусь вдається, комусь ні, але я в це не сильно вірю, тому краще через НАЗК», – йдеться на записах.

З оприлюднених записів також випливає, що підозрювані знали про зовнішнє спостереження ще влітку. За їхніми словами, інформацію про це їм надавали представники інших правоохоронних структур.

В одній із розмов Цукерман розповідає, що його охоронець зафіксував підозрілі автомобілі біля будинку, а перевірки пояснювали присутністю правоохоронців, які перебували там упродовж кількох годин.

У ще одному діалозі з Ігорем Фурсенком співрозмовники обговорювали можливість впливу на правоохоронну систему. Зокрема, йдеться про ідею відправлення частини співробітників на фронт, включно з детективами НАБУ.

Оприлюднені записи, за словами Железняка, свідчать не лише про обізнаність фігурантів щодо слідчих дій, а й про спроби впливати на систему правоохоронних органів.

29 квітня «Українська правда» публікувала першу частину «плівок Міндіча», де згадувалися Тимур Міндіч, колишній помічник президента Сергій Шефір та секретар РНБО України Рустем Умєров. У матеріалах ішлося про бізнес-зв’язки та можливу взаємодію з державними структурами та можливий продаж частки компанії Fire Point.

Співвласник Fire Point Денис Штілерман 30 квітня заявив, що публікація цих розмов є черговою інформаційною атакою на компанію. Він звернувся до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити достовірність оприлюднених записів.

1 травня опублікували другу частину записів прослуховування у справі «Мідас». У матеріалі стверджується, що група людей, які нібито мали зв’язки з Андрієм Єрмаком та бізнесменом Тимуром Міндічем, могла впливати на управління державним «Сенс Банком» та підприємством «Карпатнафтохім».