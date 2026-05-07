Ірину Малех звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України

У четвер, 7 травня, Вища рада правосуддя (ВРП) прийняла рішення про звільнення Ірини Малех з посади судді Західного апеляційного господарського суду через вчинення істотного дисциплінарного проступку. Ірина Малех є однією з підозрюваних у справі вимагання 1 млн доларів хабаря.

У рішенні ВРП вказано, що Ірину Малех звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Вказаний пункт передбачає, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

У травні 2025 року ВРП відсторонювала її від здійснення правосуддя. За версією слідства, вона одержала 20 тис. доларів за ухвалення рішення колегією суддів Західного апеляційного господарського суду, у складі якої вона була.

Ірина Малех здійснює правосуддя понад 20 років. Спершу була суддею Шевченківського районного суду Львова, у 2011 році обрана суддею Львівського апеляційного господарського суду, згодом переведена на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

Нагадаємо, що у квітні 2026 року ВРП звільнила також Василя Артимовича з посади судді Господарського суду Львівської області. Він та Ірина Малех фігурують у одній справі про вимаганння 1 млн доларів хабаря.

У матеріалах справи також фігурує прізвище колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. У 2025 році він уклав угоду про визнання вини, вирок йому засекретили.

За мільйон доларів хабаря підозрювані судді нібито обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Хабар вимагали у Станіслава Луговського, йдеться про ухвалення судових рішень у справах, що стосуються «Ескулабу».