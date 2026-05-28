Машина посадовця зіткнулася з мотоциклом

У четвер, 28 травня, у Харкові сталася ДТП за участі заступника мера міста Івана Кузнєцова та мотоцикліста. Внаслідок аварії водій мотоцикла загинув, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, близько 16:00 28 травня 43-річний Іван Кузнєцов, керуючи авто Ford F150, під час виконання лівого повороту не надав переваги у русі мотоциклу Kawasaki Ninja ZX-6R, який їхав по зустрічній смузі. Через це транспортні засоби зіткнулися.

«Від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Загиблому було 43 роки», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

У прокуратурі уточнили, що водій авто був тверезий. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вилучаються записи з камер відеоспостереження, а також встановлюються обставини події.

«Суспільне» повідомило, що Іван Кузнєцов прокоментував ДТП на своїй сторінці в інстаграмі. Зазначимо, на момент публікації сторінка заступника міського голови закрита.

«На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення», – йдеться у дописі Кузнєцова.

Речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко заявив, що Іван Кузнєцов складає повноваження заступника мера на час розслідування.

Іван Кузнєцов народився 16 червня 1982 року в російській Астрахані. Навчався в Харківській державній академії залізничного транспорту та Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У виконавчих органах міськради працює з 2007 року, за цей час змінив десяток посад. Обіймає посаду заступника мера Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста. Його призначили у жовтні 2025 року, а до того він обіймав т. в. о міського голови у цій сфері.