Колишня резиденція Лянцкоронських не вціліла до нашого часу

У селі Хлопи (тепер Переможне), що в передмісті Комарна на Львівщині, свого часу була резиденція Лянцкоронських. Нині він стоїть руїною, проте ще на початку XX ст. приймав цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа та офіцерів його армії. Розповідаємо його історію.

Як зазначають на сайті Фундації Лянцкоронських, палац у Комарні (Хлопах), найімовірніше, збудували за планами Георга Німана. Маєток перейшов до Лянцкоронських наприкінці XVIII ст. через шлюб Людвіки Жевуської з Антонієм Юзефом Лянцкоронським. Нову резиденцію в Хлопах заклали на межі XVIII–XIX ст.

Після смерті графа Кароля Лянцкоронського останніми власницями Комарна стали його дочки Кароліна та Аделаїда. У період міжвоєння там працювала польська школа. За даними 1937 року, загалом володіння Лянцкоронських у Комарні займали площу 7300 гектарів, включно з орними землями, пасовищами, луками, рибними ставками та лісами. Після Другої світової війни всі маєтки родини Ланцкоронських були втрачені. Нині палац у Хлопах є руїною.

Сучасний стан палацу (фото Ореста Николина, Google Maps)

Проте в його історії зафіксована одна важлива подія. У вересні 1903 року сюди прибув цісар Австро-Угорщини Франц Йосиф І. Він особисто інспектував масштабні військові маневри цісарсько-королівської кавалерії біля Львова та в околицях Комарна.

Військові маневри у Комарні (фото 1903 року Польської академії наук)

Лянцкоронські та офіцери-учасники військових маневрів у 1903 (фото Польської академії наук)

Граф Кароль Лянцкоронський був наближеним до двору Франца Йосифа: камергер, а згодом – великий охмістр (найвищий двірський сан) імператорського двору. Саме у 1903 році Кароль Лянцкоронський отримав від імператора Орден Золотого Руна – одну з найвищих нагород Габсбурзької монархії. Тож він запросив високого гостя у свій маєток.

Імператор Франц Йосиф у супроводі Кароля та Маргарити Ланкоронських (фото 1903 року Польської академії наук)

Цісар Франц Йозеф у розмові з Каролем Ланкоронським та його дружиною під час навчань 1903 року на території маєтку Комарно-Хлопи (фото Польської академії наук)

На краєзнавчій фейсбук-сторінці Rio de Komarno розповідають, що у палаці до приїзду цісаря готувалися з особливою урочистістю і заздалегідь. Довелося відремонтувати і сам палац, і дорогу до нього.

Серед відомих гостей був також митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. Як видно з фото, у маєтку приймали також офіцерів кавалерії.

Митрополит Шептицький і цісар у Хлопах в 1903 році (фото Андрія Шкапяка з краєзнавчої фесйбук-сторінки с. Переможне)

Вітати приїзд Франца Йосифа прибула велика кількість людей, релігійні процесії та установи Комарна, Хлопів та навколишніх сіл. Підсумком військових маневрів у вересні 1903 року стала памʼятна медаль із зображенням цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа І.

Медаль з зображенням цісаря Австро-Угорщини Франца Йосифа І на памʼять про військові маневри у вересні 1903 року