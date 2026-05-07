Опади матимуть локальний характер

Спека піде на спад, а натомість прийдуть дощі та місцями грози. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, у яких областях найближчим часом будуть опади, а де буде спека.

За прогнозом синоптикині, у п’ятницю, 8 травня, короткочасні дощі та грози прогнозують у західних областях України. У другій половині дня вони досягнуть Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Опади матимуть локальний характер. На решті території України втримається суха погода.

Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише +18–21°С, а подекуди навіть +16–18°С. Найтеплішими чи найспекотнішими будуть східні області, +25–28°С. На решті території протягом дня п'ятниці – +22–26°С.

У Києві також близькість холодного атмосферного фронту знизить 8 травня температуру повітря, проте до комфортних значень – буде близько +23–24°С. Дощ з грозою у столиці ймовірний, скоріше в другій половині дня.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують також дощі та грози у Львові та області у другій половині дня 7 травня.