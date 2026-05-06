5 травня максимальна температура повітря у Львові становила 27,4°С

У вівторок, 5 травня, у Львові синоптики зафіксували температурний рекорд – це було найспекотніше 5 травня за увесь час спостережень львівського гідрометцентру, тобто 80 років.

Як повідомили синоптики, 5 травня максимальна температура повітря у Львові становила 27,4°С. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1969 році і становило 27,1°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 5 травня 2026 року є найвищою для цього дня за останні 80 років.

Нагадаємо, що ще на початку травня у Львові фіксували рекорд мінімальної температури повітря. У ніч на 1 травня мінімальна температура повітря у Львові становила -3,5°С.

Синоптики також детально розповіли, якою буде погода у Львові та області до 8 травня.