У столиці України денна температура повітря становитиме близько 28°С тепла

Спека в Україні набирає оберти. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у середу, 6 травня, Україна стане найтеплішою країною Європи – середня температура становитиме 28°С тепла.

Наталка Діденко оприлюднила карту прогнозу температури повітря у європейських містах у середу, 6 травня. Зокрема, в столиці України денна температура повітря становитиме близько 28°С тепла, у Сербії – 27°С, у Польщі – 26°С, у Чехії – 23°С, у Німеччині – 11–18°С, у Франції – 14–20°С, у Іспанії – 20°С, у Португалії – 19°С, у Італії – 21°С тепла.

Клікніть для збільшення

Раніше синоптикиня розповідала, коли варто очікувати різку зміну погоди, а українські міста накриють дощі.