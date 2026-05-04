На заміну спеці прийдуть грози та дощі

Поки українці радіють раптовому теплу, синоптики уже прогнозують, коли погода зміниться, а спеку замінять грози. Синоптикиня Наталка Діденко пише, що погода у травні ще не один раз змінюватиметься.

«Перша половина тижня буде в Україні дуже теплою та переважно сонячною. Дощі пройдуть 6, 7, 8 травня у західних областях – короткочасні, з грозами. Метеопати, готуйтеся!», – написала Наталка Діденко.

За її словами, 5 травня в Україні втримається антициклональний характер погоди, опадів не буде, денна температура повітря – +23°С…+27°С, на узбережжях – +17°С…+21°С.

«Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів – орієнтовно 9–10 травня», – написала синоптикиня.

Нагадаємо, спека до 30°С тепла буде на Львівщині на початку тижня, але триватиме вона недовго – на заміну прийдуть грози та дощі.