Сонячний ранок у центрі Львова

Початок травня здивував львів’ян різким потеплінням. Після нічних заморозків погода тішиться майже 30°С тепла. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди на вівторок, 5 травня.

Прогноз для Львівської області: у вівторок, 5 травня, буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°С тепла, вдень 24–29°С тепла.

Прогноз для Львова: у вівторок, 5 травня, температура вночі 8–10°С тепла, вдень 26–28°С тепла.

Синоптики також детально розповіли, якою буде погода у Львові та області до 8 травня.