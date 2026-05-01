У ніч на п’ятницю, 1 травня, синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд – 3,5°С морозу. Це була найхолодніша ніч за останні 80 років. Рекорди мінімальної температури повітря фіксують у місті уже п’яту ніч поспіль.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 1 травня мінімальна температура повітря у Львові становила -3,5°С. Попереднє мінімальне значення для цієї ночі спостерігалось у 1976 році і становило -0,8°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 1 травня 2026 року є найнижчою для цього дня за останні 80 років.

Також рекорди мінімальної температури повітря фіксували 30, 29, 28 та 27 квітня.

Нагадаємо, що синоптики раніше розповіли, якої погоди варто чекати у Львові та області у травні.