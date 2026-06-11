Термін виконання робіт – до кінця 2028 року

Львівська будівельна компанія «Вельт Кепітал» виграла тендер на зведення нового корпусу Волинської обласної психіатричної лікарні. Підприємство побудує об’єкт за 459,6 млн грн, угоду між сторонами вже укладено. Водночас потенційні учасники тендеру скаржилися на штучні завади, створені лікарнею в документальних вимогах до закупівлі. Про це йдеться в профілі закупівлі на порталі Prozorro. «Вельт Кепітал» має неоднозначну репутацію, медіа неодноразово підозрювали компанію у завищенні вартості ремонтів у лікарнях.

У селі Липини (передмістя Луцька) планують побудувати новий лікувально-реабілітаційний корпус №6 Волинської обласної психіатричної лікарні. Згідно з документами, він матиме п’ять поверхів разом із цокольним, де буде укриття для 250 людей. На першому поверсі буде приймально-реабілітаційне відділення, на другому та третьому – психіатричні, а на четвертому розташується неврологічне відділення.

Загалом новий корпус буде розрахований на 66 пацієнтів. Також планують побудувати перехідну галерею між ним та корпусом №1 психлікарні. Термін виконання робіт – до кінця 2028 року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта будівництва становитиме не менш ніж 10 років.

Будівництво мають намір фінансувати коштом програми Ukraine Facility (програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу до 2027 року на загальну суму 50 млрд євро).

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Тендер психлікарня оголосила у травні 2026 року. Очікувана вартість робіт становила 466,7 млн грн. Пропозицію на тендер подала лише одна компанія – ТзОВ «Вельт Капітал», яка зголосилася побудувати корпус за 459,6 млн, що на 7,1 млн грн менше від стартової ціни. Після розгляду її пропозиції та перевірки документів «Вельт Капітал» оголосили переможцем та уклали угоду.

Водночас у коментарях до закупівлі потенційні учасники торгів скаржилися на дискримінаційні вимоги. Зокрема на прописану в умовах «наявність фінансової спроможності». Лікарня вимагала від учасників, щоби обсяг їхнього річного виторгу становив не менше ніж 99% від очікуваної вартості предмета закупівлі.

«Встановлення порогу на рівні 99% від очікуваної вартості закупівлі фактично унеможливлює участь переважної більшості будівельних підприємств, що спеціалізуються на об'єктах відповідного масштабу. Таке обмеження штучно звужує конкурентне середовище та суперечить меті проведення відкритих торгів», – зазначав анонімний скаржник.

Окрім того, потенційні учасники вказували на дискримінаційні вимоги про наявність сертифікатів, зокрема про інформаційну безпеку та безпеку ланцюга постачання, які зазвичай непотрібні будівельним компаніям. У відповідь на закиди представники лікарні повідомили, що вважають «встановлені вимоги обґрунтованими і такими, що відповідають чинному законодавству та принципам здійснення публічних закупівель».

Наразі цей тендер через можливі порушення перевіряє Державна аудиторська служба.

Цікаво, що у червні обласна психлікарня провела окремий тендер, пов’язаний з будівництвом нового корпусу. Предметом закупівлі був технічний нагляд за перебігом будівельних робіт. Стартова вартість робіт – 4,8 млн грн. Свої пропозиції на тендер подали п’ятеро учасників, проте переможцем було визнано департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації з аномально низкою ціною пропозиції – 2 млн грн.

Згідно з даними порталу YouControl, власницею ТзОВ «Вельт Капітал» (селище Куликів, Львівський район) на 100% є львів’янка Тетяна Павленко. Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, інших споруд тощо. Виторг за 2025 рік – 904 млн грн, чистий прибуток – 19,19 млн грн.

ТзОВ «Вельт Капітал» неодноразово була помічена у завищенні вартості ремонтів на тендерах. Сайт NGL.media, наприклад, раніше писав про переплати на реставрації Львівської психіатричної лікарні та ремонтах відділень лікарні Святого Пантелеймона.

Волинський сайт «Конкурент» згадував, що у 2023 році КП «Володимиртепло» уклало з компанією договір на реконструкцію тепломереж на 27 млн грн, де вартість труб у пропозиції підрядника була вдвічі вищою за ринкову. Подібні зауваження виникали на початку 2025 року, коли фірма підписала контракт із Луцьким національним технічним університетом на реставрацію Будинку офіцерів під «Музей науки» вартістю 128 млн грн. «Вельт Капітал» була єдиним учасником тендеру, а в оприлюдненому кошторисі журналісти знову виявили низку будматеріалів із цінами, що у кілька разів перевищували середньоринкові.

Загальна вартість отриманих ТзОВ «Вельт Капітал» за останні десять років бюджетних підрядів перевищує 6,7 млрд грн.