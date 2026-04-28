Рекорд мінімальної температури повітря фіксують уже другий день поспіль

У ніч на вівторок, 28 квітня, у Львові зафіксували черговий температурний рекорд. Це була найхолодніша ніч для 28 квітня у Львові за останні 80 років – температура становила 2,5°С морозу. До слова, рекорд мінімальної температури повітря фіксують уже другий день поспіль.

Як вказано у повідомленні синоптиків, у ніч на 28 квітня 2026 року мінімальна температура повітря у Львові становила -2,5°С. Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1960 році і становило -2,0°С.

У ніч на понеділок, 27 квітня, у Львові також фіксували температурний рекорд. Температура повітря у Львові тоді опустилась до 5,3°С морозу, попередній рекорд фіксували у 1954 році – тоді температура повітря становила 2,2°С морозу.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 27 квітня та 28 квітня 2026 року є найнижчою для цих днів за останні 80 років.

