Ближче до вихідних у Львові та області має трішки потепліти

Кінець квітня та початок травня будуть хмарними, але ближче до вихідних у Львові та області має трішки потепліти. Детальний прогноз погоди до 2 травня розповіли у львівському гідрометцентрі.

Як вказано у прогнозі, 28 квітня у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі сильний заморозок 0–5С°, температура вдень 8–13°С тепла.

Прогноз для Львова: 28 квітня вночі сильний заморозок 0–2°С, температура вдень 10–12°С тепла.

У середу, 29 квітня, у Львові та області можливі дощі протягом дня. Вдень температура повітря становитиме близько 8°С тепла, а вночі опускатиметься до 0°С.

У четвер, 30 квітня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря – близько 8°С, а вночі позначки термометра опускатимуться до 0°С.

У п’ятницю, 1 травня, протягом дня на Львівщині можливі опади, денна температура повітря – близько 12°С тепла, вночі – до 4°С тепла.

У суботу, 2 травня, буде хмарно з проясненнями, можливі дощі. Погода ставатиме теплішою, а позначки термометра вдень показуватимуть близько 15°С тепла, вночі – до 4°С тепла.