Це найхолодніша ніч 27 квітня за всю історію спостережень

Уночі та вранці понеділка, 27 квітня, у Львові та області були надзвичайні заморозки. Вночі у Львові зафіксували 5,3°С морозу, що є рекордом мінімальної температури повітря за останні 80 років.

Львівський гідрометцентр повідомляв, що до ранку понеділка, 27 квітня, у Львові та Львівській області збережеться надзвичайний заморозок 6–8°С.

За даними гідрометцентру, це найхолодніша ніч 27 квітня за всю історію спостережень, у 2026 році температура повітря у Львові у цю ніч опустилась до 5,3°С морозу, попередній рекорд фіксували у 1954 році – тоді температура повітря становила 2,2°С морозу.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 27 квітня 2026 року є найнижчою для цього дня за останні 80 років.

Раніше синоптики детально розповідали, якою буде погода у Львові та області 27 квітня.