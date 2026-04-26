На Львівщині у неділю вирував буревій

У неділю, 26 квітня, у Львові та Львівській області вирував буревій. Чи вщухнуть сильні вітри у понеділок, 27 квітня? Синоптики розповіли детальний прогноз погоди.

У понеділок, 27 квітня, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі сильний заморозок – 0–5°С, температура вдень – 10–15°С тепла.

Прогноз для Львова: 27 квітня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі сильний заморозок – 1–3°С, температура вдень – 12–14°С тепла.

Погіршення видимості в тумані 500–1000 м. Атмосферний тиск вночі падатиме, вдень істотно не зміниться, відносна вологість повітря зменшиться. Судячи із прогнозу, у понеділок, 27 квітня, шквального вітру не прогнозують, тобто буревій має вщухнути.

