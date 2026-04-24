Погода буде прохолодною, не варто очікувати на тривале потепління

У суботу, 25 квітня, на Львівщині трішки потепліє, але наступного дня одразу похолодає. За прогнозом синоптиків, до 29 квітня у Львові та області погода буде прохолодною, не варто очікувати на тривале потепління.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 25 квітня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 9–14 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 2–7°С тепла, вдень – 15–20°С тепла.

Прогноз для Львова: 25 квітня температура вночі – 5–7°С тепла, вдень – 16–18°С тепла.

У неділю, 26 квітня, у Львові та області погода різко зміниться. Атмосферні фронти від циклону над Прибалтикою принесуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, посилюватиметься до поривів 17–22 м/с. Вночі температура залишатиметься плюсовою, а вдень, порівняно з суботою, буде вже суттєво нижчою – близько 9°С тепла.

У понеділок, 27 квітня, на Львівщині та у Львові буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме близько 9°С тепла, а вночі буде близькою до 0°С.

У вівторок, 28 квітня, денна температура повітря становитиме близько 11°С тепла, без опадів. Вночі позначки термометра показуватимуть близько 0°С.

У середу, 29 квітня, потепління також не прогнозують. На Львівщині буде хмарно з проясненнями, вдень до 11°С тепла, а вночі – близько 4°С тепла.

У Львівському гідрометцентрі також повідомили, що із 27 по 29 квітня на Львівщині вночі будуть сильні заморозоки 0–5°С. У Львові у цей період будуть сильні заморозки 0–2°С.