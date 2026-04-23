На Львівщину прийшло похолодання і, судячи із прогнозу Укргідрометцентру, найближчі дні очікувати тривале потепління не варто. Пропонуємо дізнатись прогноз погоди у Львові та області наприкінці квітня та на початку травня 2026 року.

На сайті Укргідрометцентру доступний прогноз погоди у Львові та області на дев’ять днів, із 24 квітня по 2 травня 2026 року. Судячи із прогнозу, очікувати на швидке потепління наразі не варто.

У п’ятницю, 24 квітня, денна температура повітря у Львові та області становитиме близько 13°С тепла, у суботу, 25 квітня, потепліє до 16°С тепла. Однак уже 26 та 27 квітня позначки термометра вдень показуватимуть близько 10–12°С тепла, можливі дощі.

Наприкінці квітня 2026 року денна температура повітря на Львівщині становитиме близько 10°С. Значного потепління наразі не прогнозують й у перші дні травня. 1 та 2 травня, за попереднім прогнозом, температура повітря у Львові та області становитиме близько 10–12°С тепла.