Богдан Безкоровайний намагався виїхати за кордон, використовуючи недійсне службове посвідчення

Верховний Суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього першого заступника керівника Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 35-річного Богдана Безкоровайного за спробу незаконного виїзду за кордон. Богдана Безкоровайного затримали у пункті пропуску на Львівщині під час спроби перетину кордону на початку повномасштабного вторгнення.

За матеріалами справи, 1 березня 2022 року Богдан Безкоровайний на автомобілі Toyota RAV4 мав намір виїхати до Польщі через пункт пропуску «Грушів – Будомєж», незаконно використовуючи службове посвідчення першого заступника керівника Солом’янської окружної прокуратури міста Києва (дійсне до 18.05.2026), яке втратило чинність у зв’язку із звільненням його зі згаданої посади та з органів прокуратури. Експрокурора затримали прикордонники та передали правоохоронцям.

У березні 2025 року Яворівський районний суд Львівської області визнав Богдана Безкоровайного винним у замаху на незаконний перетин держкордону (ст. ч. 1 ст. 332-2 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Львівський апеляційний суд залишив згаданий вирок без змін. Захисник експрокурора подав касаційну скаргу.

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На думку Верховного Суду, суди попередніх інстанцій не встановили доказів того, що Богдан Безкоровайний, намагаючись перетнути кордон, мав на меті заподіяти шкоду державним інтересам.

У результаті Верховний Суд скасував вирок суду першої інстанції в частині засудження експрокурора за спробу незаконного перетину кордону, а кримінальне провадження закрив у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Варто зауважити, що Богдану Безкоровайному таки вдалося виїхати за кордон. Він із дружиною та дітьми проживає у США.