Через сильний вітер у неділю, 26 квітня, у Львові фіксують повалені дерева та ускладнення руху транспорту. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Зокрема, повалені дерева виявили у Шевченківському районі на вул. Хвильового 14, на перехресті вул. Шевченка – Величковського, вул. Мельника, вул. Тарнавського, вул. Коновальця та на вул. Дашкевича.

«Закликаємо містян бути обачними. Під час сильного вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч. Також краще забрати автівки з паркувальних місць під деревами», – повідомили в ЛМР.

У патрульній поліції додали, що на вул. Дашкевича впали одразу два дерева і опора лінії електропередач, тож цю вулицю краще зараз оминати. На вул. Мельника дерева впали на автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок негоди на Львівщині 180 населених пунктів Львівщини частково або повністю залишилися без електроенергії.