У Львові також зафіксували падіння дерев

Через складні погодні умови 85 населених пунктів Львівщини частково або повні опинилися без електроенергії. Про це 26 квітня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повністю знеструмлені 22 населені пункти, а частково – 63.

Над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання працюють 29 бригад фахівців "Львівобленерго”. Залучили 43 одиниці техніки», – повідомив Мвксим Козицький.

Мешканців області закликали повідомляти про пошкоджені мережі за номкром телефону: 0 800 30 15 68 (цілодобово, безкоштовно); або на інші номери кол-центру: 067 333 15 68, 050 460 15 68, 093 170 15 68, (032) 290 75 68.

️Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

За інформацією ДСНС, у неділю, 26 квітня, у Львові та області очікується вітряна погода: вдень пориви північно-західного вітру 18–23 м/с, місцями 25 м/с.

Рятувальники закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.