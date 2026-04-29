У ніч на середу, 29 квітня, у Львові температура повітря опустилась до рекордних 2,4°С морозу. Синоптики уже третю ніч фіксують у місті історичні рекорди мінімальної температури повітря.

Як повідомили синоптики львівського гідрометцентру, у ніч на 29 квітня 2026 року мінімальна температура повітря у Львові становила -2,4°С. Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1976 році і становило -0,4°С.

У ніч на вівторок, 28 квітня, мінімальна температура повітря у Львові становила -2,5°С. Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1960 році і становило -2,0°С.

У ніч на понеділок, 27 квітня, у Львові також фіксували температурний рекорд. Температура повітря у Львові тоді опустилась до 5,3°С морозу, попередній рекорд фіксували у 1954 році – тоді температура повітря становила 2,2°С морозу.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 27 квітня, 28 квітня та 29 квітня 2026 року є найнижчою для цих днів за останні 80 років.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 травня.