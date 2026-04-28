На Львівщині буде хмарно з проясненнями

У середу, 29 квітня, у Львові та області не прогнозують сильних поривів вітру, але збережуться заморозки. Детальний прогноз погоди розповіли у львівському гідрометцентрі.

У середу, 29 квітня, погоду визначатиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі сильний заморозок – 0–5°С, температура вдень – 7–12°С тепла.

Прогноз для Львова: 29 квітня вночі сильний заморозок – 0–2°С, температура вдень – 9–11°С тепла.

Нагадаємо, що у ніч на вівторок, 28 квітня, у Львові зафіксували температурний рекорд. Це була найхолодніша ніч для 28 квітня у Львові за останні 80 років – температура становила 2,5°С морозу.

