Тимур Міндіч подав позов до Ярослава Железняка

Фігурант корупційної справи «Мідас» бізнесмен Тимур Міндіч подав до народного депутата Ярослава Железняка позов щодо захисту честі і гідності. Про це у четвер, 30 квітня, повідомили Ярослав Железняк та адвокат Масі Найєм.

За словами Ярослава Железняка, позов стосується його фрази про Тимура Міндіча, яка пролунала у відео, опублікованому на ютуб-каналі нардепа. Нардеп повідомив, що всі матеріали, які стосуються позову, передав адвокатам юридичної компанії Miller Law Firm під керівництвом Масі Найєма, що захищатиме Ярослава Железняка у суді.

Масі Найєм уточнив, що Міндіч хоче оскаржити твердження про його участь у «злочинній організації» та причетність до корупційної схеми.

«У великої кількості людей сформоване різко негативне сприйняття позивача, що завдає йому суттєвого дискомфорту у повсякденному житті та спричиняє моральні страждання», – цитує Ярослав Железняк позов Тимура Міндіча.

Водночас Масі Найєм зауважив, що ще до фрази Ярослава Железняка подібні формулювання вже лунали у засобах масової інформації, а також в «експертному середовищі, політичних колах, заявах представників державних і правоохоронних органів».

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума могла сягати близько 100 млн доларів.

У корупційній справі, що отримала назву «Мідас», фігурують українські чиновники та топпосадовці, а організатором схеми НАБУ вважає бізнесмена Тимура Міндіча. Бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків і наразі перебуває в Ізраїлі.

ВАКС заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 31 березня ОГП скерував до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча.