У новому сезоні головний герой тренуватиме дівочу команду

Сервіс Apple TV випустив перший трейлер четвертого сезону комедійного серіалу «Тед Лассо» та назвав дату прем’єри.

У новому сезоні герой Джейсона Судейкіса повертається до роботи тренера жіночої футбольної команди «Річмонд». Разом з Судейкісом до своїх ролей повертаються Ханна Уоддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдштейн, Брендан Хант та Джеремі Свіфт. До них приєднаються нові актори – Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фей Марсей, Рекс Хейс, Ешлінг Шаркі, Еббі Херн та Грант Філлі.

Сюжет перших трьох сезонів оповідав про тренера провінційної команди коледжу з американського футболу Теда Лассо, якому раптово доручають тренувати команду АПЛ попри відсутність досвіду. Зйомки четвертого сезону «Теда Лассо» стартували в Канзасі в липні минулого року й завершились в Лондоні.

Прем’єра запланована на 5 серпня. Серії виходитимуть щотижня до 7 жовтня.

Нагадаємо, перший сезон серіалу «Тед Лассо» вийшов у серпні 2020 року, а завдяки успіху у глядачів вже за п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон. У третьому сезоні розповідають історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед». Упродовж трьох сезонів серіал заробив 13 нагород «Еммі».