Зйомки четвертого сезону стартували 21 липня у Лондоні та Канзасі

Студія Warner Bros. TV на замовлення Apple TV+ почала зйомки четвертого сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Про це повідомив головний виконавчий директор Apple Тім Кук.

Зйомки четвертого сезону стартували 21 липня у Лондоні та Канзасі, звідти родом головний герой шоу – тренер Тед Лассо. У перших трьох сезонах Тед Лассо тренував команду у Великій Британії, тож четвертий сезон стане першим, дії якого відбуватимуться в США. У новому сезоні Тед тренуватиме жіночу футбольну команду.

«Тед повертається до Ричмонда, щоб пройти крізь серйозне випробування: стати тренером жіночої футбольної компанії другого дивізіону», – йдеться в офіційному синопсисі серіалу.

До своїх ролей знову повернуться Джейсон Судейкіс (Тед Лассо), Ханна Ваддінгем (Ребекка Велтон), Бред Ґолдштейн (Рой Кент) і Джеремі Свіфт (Леслі Гіґґінс), Джуно Темпл (Кілі Джонс), Брендан Хант (тренер Бірд).

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Наразі немає інших подробиць про четвертий сезон «Теда Лассо». Apple також не розкриває дату прем’єри серіалу.

Нагадаємо, перший сезон серіалу «Тед Лассо» вийшов у серпні 2020 року, а завдяки успіху у глядачів вже за п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон. У третьому сезоні розповідають історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед». Упродовж трьох сезонів серіал заробив 13 нагород «Еммі».