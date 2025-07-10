Різ Візерспун і Дженніфер Еністон повернуться до своїх ролей у новому сезоні

Платформа Apple TV+ опублікувала перший тизер нового сезону серіалу «Ранкове шоу». Цей сезон стане четвертим, а в центрі сюжету буде тема впливу штучного інтелекту на суспільство, пише Variety.

Зазначається, що Дженніфер Еністон та Різ Візерспун повернуться до своїх ролей у новому сезоні. Крім цього, у новому сезоні зʼявляться Біллі Крудап, Карен Піттман, Ніколь Біхарі, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс, Грета Лі, Маріон Котійяр, Джеремі Айронс, Аарон Пʼєр, Вільям ДжексонаХарпер, Бойд Холбрук. Також у сезон повернеться Джон Хемм.

Судячи із тизеру, центральною темою нового сезону «Ранкового шоу» стане штучний інтелект. У відео героїня Дженіфер Еністон каже, що тепер, як ніколи, потрібно ставити під сумнів усе, а її колега по шоу, роль якої грає Різ Візерспун каже у відповідь, що правда завжди виходить назовні.

«Після завершення злиття UBA і NBN новинна редакція стикається з новою відповідальністю, прихованими мотивами та важковловною істиною в поляризованій Америці. У світі дипфейків, теорій змови та корпоративних махінацій – кому можна довіряти? І як відрізнити реальність від ілюзії?», – йдеться в описі до ролика на ютубі.

Третій сезон серіалу «Ранкове шоу» вийшов майже два роки тому. Прем’єра 4 сезону шоу запланована на 17 вересня 2025 року.

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Що відомо про серіал «Ранкове шоу»?

The Morning Show – американський телесеріал, що вперше вийшов на екрани у 2019 році. Серіал розповідає про боротьбу американської телеведучої з сексуальними домаганнями на роботі. У головних ролях – Дженніфер Еністон (Алекс Леві), Різ Візерспун (Бредлі Джексон) та Стівен Карелл (Мітч Кесслер).