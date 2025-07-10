Тімоті Шаламе і Зендея знову зіграють свої ролі

Стартували зйомки нового фільму Дені Вільньова «Дюна: Частина третя». Фільм продовжить історію Пола «Муад'Діба» Атрейдеса, який стає імператором, пише Variety.

Зазначається, що Тімоті Шаламе і Зендея знову зіграють свої ролі. Також підтвердив несподіване повернення Джейсон Момоа, який зʼявлявся в першому фільмі, але був відсутній у другій частині.

Вихід «Дюни: Частина третя» очікується в грудні 2026 року. До касту приєдналися юні актори Накоа-Вульф Момоа та Айда Брук, які зіграють близнюків – дітей Пола Атріда (Тімоті Шаламе) та Чані (Зендея). За сюжетом, Пол і Чані будуть народженні після подій оригінального роману Френка Герберта.

Що відомо про фільм «Дюна»

Це науково-фантастична стрічка, яка вийшла у двох частинах у 2021 та 2024 роках. Фільм є адаптацією однойменного роману Френка Герберта 1965 року. В центрі сюжету головний герой Пол Атрід та його королівська родина, яких шляхом обману втягують у масштабну війну за пустельну планету Арракіс. Зйомки відбувались у Норвегії, Йорданії, ОАЕ та Угорщині. Фільми зібрали вісім премій «Оскар» з 15 номінацій.