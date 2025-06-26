Дені Вільньов працюватиме над новим фільмом про агента 007 разом із дружиною Танею Лапуант

Режисер «Дюни» Дені Вільньов зніме новий фільм про Джеймса Бонда. Про це 26 червня повідомив The Hollywood Reporter.

«Деякі з моїх найперших спогадів про кіно пов’язані з агентом 007. Я виріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда разом з батьком, ще з часів “Доктора Ноу” з Шоном Коннері. Я затятий шанувальник Бонда. Для мене – це священна територія. Я маю намір шанувати традицію та відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність, але також неймовірно захоплююча пригода для мене та величезна честь», – йдеться в заяві режисера.

Новий фільм про агента 007 вперше зніматиме Amazon MGM Studios. Виконавчою продюсеркою стрічки стане партнерка та дружина Вільнева Таня Лапуант. Наразі інші подробиці нового фільму про Джеймса Бонда не відомі. Невідомий, власне, і новий виконавець головної ролі.

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Новий фільм про Бонда стане 26-м фільмом франшизи та продовженням фільму 2021 року «Не час помирати», режисером якого був Кері Джоджі Фукунага. Цей фільм також стане першим виходом Бонда на екрани після того, як Amazon поглинула давнього спонсора агента 007, компанію MGM, за 8,45 мільярда доларів.

Додамо, що крім обох частин «Дюни», Дені Вільньов відомий роботою над фільмами «Той, хто біжить по лезу 2049», «Прибуття», «Сікаріо», «Полонянки» та «Пожежі». Серед майбутніх проєктів режисера – «Побачення з Рамою», «Клеопатра», «Ядерна війна: сценарій» та «Дюна: Месія».