Головні ролі у фільмі виконають Хоакін Фенкс та Педро Паскаль

Вийшов трейлер однієї з найочікуваніших новинок цього літа – комедійного трилера «Еддінгтон» із Хоакіном Фенксом та Педро Паскалем у головних ролях.

Сюжет фільму розгортається у вигаданому невеличкому містечку Еддінгтон у Нью-Мехіко. У розпал пандемії коронавірусу двоє політичних опонентів – шериф Джо Кросс (Хоакін Фенікс) та мер Тед Гарсія (Педро Паскаль) загострюють своє протистояння, а глядачами цієї вибухонебезпечної боротьби стають усі мешканці міста. Також у стрічці зіграли Емма Стоун, Остін Батлер, Люк Граймс, Дейдра О'Коннелл, Майкл Ворд, Кліфтон Коллінз мл. та інші.

Режисером фільму став Арі Астер, відомий за роботою над стрічками «Реінкарнація», «Сонцестояння» та «Усі страхи Бо». Світова прем'єра «Еддінгтона» відбулася в травні 2025 року під час Каннського кінофестивалю. Критики здебільшого позитивно сприйняли стрічку, але й без особливого захоплення.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 67% схвалення від критиків.

Дистриб’ютором фільму в Україні є компанія Adastra Cinema. Стрічка вийде в український прокат 31 липня 2025 року.