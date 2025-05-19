Триває 78-й Каннський фестиваль. Традиційно розповідаємо про усе найцікавіше, що тут відбувається.

Вбивства на тлі пандемії

Серед найочікуваніших фільмів конкурсу був «Еддінгтон» (на головному фото) Арі Астера. Він привів на доріжку чимало зірок та створив ажіотаж на показах, проте мистецьких очікувань не виправдав.



Прекрасний актор Хоакін Фенікс у першій половині фільму зумів продемонструвати максимально широку палітру своїх можливостей, а потім Астер з шаленою швидкістю понісся по протореній Тарантіно та Коенами доріжці, але втриматись на ній ледве зміг.

Хлакін Фенікс (фото Катерини Сліпченко)

Дія відбувається в маленькому вигаданому містечку Еддінгтон Нью-Мексико у розпал пандемії. Між мером міста Тедом Гарсія (Педро Паскаль) та шерифом Джо Кроссом (Хоакін Фенікс) триває ворожнеча. Спочатку розходяться їх погляди на ковід, потім на інші не менш важливі питання, але все переходить будь-які межі, коли шериф вирішує взяти участь у виборах мера.

Педро Паскаль (фото Катерини Сліпченко)

Все це ускладнюється тим, що у будинку Кросса через ковід застрягла його мама, яка напихає депресивну й апатичну Лі, дружину Кросса (Емма Стоун), теоріями змови. А згодом новина про вбивство Джорджа Флойда просто підриває маленьке містечко.

Астер намагається поєднувати екшн та чорну комедію. Він докладний, ретельний, довгий та трохи нудний.

Емма Стоун (фото Катерини Сліпченко)

Фільм отримав рекордно низькі оцінки міжнародної преси, проте він цікавий тим, що чітко фіксує епоху, яка нам здавалась горором. А все виявилось зовсім інакше. Фільм вийде в український прокат, а його прем’єра відбудеться на фестивалі «Миколайчук Open» у Чернівцях.

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Марокканський рейв

Не так гучно, але цілком успішно пройшов конкурсний фільм «Сірат», доданий до основного конкурсу в останній момент. Іспанський режисер Олівер Лаше кілька років прожив у Марокко. Події його нового фільму відбуваються саме там.

Сірат – в ісламі міст, що розташований над вогняною прірвою. Міст Сірат тонкий як волосина чи вістря леза меча. Не кожному вдасться його пройти. Так само не всім вдається перейти пустелю та дожити до фіналу картини.

Кадр з фільму «Сірат»

Головний герой Луїс (Серхі Лопес) відвідує рейв-вечірку у Марокко. Разом з сином та улюбленим псом він мандрує країною у пошуках зниклої доньки. Після того, як вечірку розганяють, він прибивається до компанії рейверів і разом з ними вирішує перетнути пустелю, сподіваючись знайти доньку.

Дорогою з героями трапиться багато усього і смішного, і трагічного. Це сміливе кіно, яке спродюсувала компанія Педро та Агустіна Альмодоварів «Ель Десео». Утім, Лаше грає в зовсім іншу гру. Він безжальний і до героїв, і до глядачів. Але останніх він не лише проводить разом з героями через небезпеки. Він зачаровує красою Атласних гір.

Лаше розмірковує на тему родини насамперед. Що важливіше – кров чи близькість? «Сірат» водночас є застереженням та компліментом, адже не так багато фільмів можуть змусити нас переживати драму героїв так сильно.

І трохи про катастрофи

Дерево впало у найбільш людній частині міста (фото мерії Канн)

Здається, енергія кіно виявилась такою сильною, що привела до справжньої трагедії. Поліція повідомила, що у вікенд величезна пальма впала на гостя фестивалю, японського продюсера, чий фільм мали показувати у «Особливому погляді».

Щодня по бульвару Круазет проходять десятки тисяч кінопрофесіоналів та туристів. І на одного з них у суботу біля полудня неподалік пляжу Gray d'Albion впала пальма. Постраждалого доправили до лікарні.



Також прикра історія трапилась і з українською співачкою Олею Поляковою. Вона поспішала на червону доріжку, потрапила у невеличку аварію та розбила ніс. Проте все завершилось добре, Полякова продефілювала червоними сходами у рожевій сукні українського бренду KEL.



А тим часом фестиваль триває. У неформальному рейтингу преси найбільший бал має фільм «Два прокурори» Лозниці, а найнижчий – «Еддінгтон».