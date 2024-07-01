Дені Вільньов та Хав'єр Бардем на зйомках другої «Дюни»

Нова «Дюна» може вийти скоріше, ніж планувалось. Warner Bros. додала неназваний фільм Дені Вільньова та наступний проєкт MonsterVerse до свого календаря майбутніх фільмів на 18 грудня 2026 року, повдіомляє Deadline.

Офіційних подробиць про майбутній проєкт Вільньова немає, проте відомо, що режисер пише сценарій та збирає акторський склад. Вільньов і Legendary готують фільм «Дюна: Месія», про який режисер сказав у січні, що він має стати останнім фільмом «Дюна» для режисера.

Під час інтерв’ю The Hollywood Reporter Вільньов зазначив, що зараз у нього чотири проєкти на столі. Він сказав, що будь-яка потенційна затримка з початком адаптації роману Френка Геберта 1969 року «Месія Дюни» для третього фільму буде пов’язана з «переконанням, що у мене є правильний сценарій».

Тоді Вільньов додав, що, можливо, захоче попрацювати над іншим проєктом, який, на його думку, буде більш відповідати часу, перш ніж братися за «Месія Дюни». Але, ймовірно, на тлі успіху попередніх фільмів студія думає інакше.