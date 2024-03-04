Касові збори другої частини є на 50% більшими, ніж першої

Картина Дені Вільньова «Дюна 2» зібрала за перший вікенд прокату 178,5 млн доларів, з яких 97 млн склали міжнародні збори, а 81,5 млн зібрано в США. Така сума є найвищим показником з моменту прем'єри концертного фільму Тейлор Свіфт минулого жовтня. Також касові збори другої частини є на 50% більшими, ніж першої, повідомляє The Variety.

Перед виходом у прокат, компанія Warner Bros. оцінила початкові касові збори в США на рівні 65 млн доларів, хоча інші експерти передбачали суму в 80 млн доларів.

Бюджет для створення сиквелу становив 190 млн доларів, ще 100 млн було витрачено на маркетингову кампанію. Нагадаємо, щоб отримати прибуток від картини, її касові збори мають хоча б утричі бути більшими за бюджет.