Накоа-Вульф Момоа та Айда Брук зіграють нащадків Пола Атріда та Чані

Юні актори Накоа-Вульф Момоа та Айда Брук приєдналися до касту «Дюни 3». Вони зіграють близнюків – дітей Пола Атріда (Тімоті Шаламе) та Чані (Зендея). Про це з посиланням на джерела повідомляє Deadline.

Зазначається, що у новому фільмі від Warner Bros. та Legendary Накоа-Вульф Момоа та Айда Брук зіграють Лето II та Ганіму – близнюків-нащадків Пола та Чані, народжених після подій оригінального роману Френка Герберта. Проєкт стане дебютом Момоа. Його батько Джейсон Момоа зіграє воскреслого Дункана Айдахо. Як і Накоа-Вульф, Брук є відносно делетанткою у кіно. Досі її можна було побачити лише у науково-фантастичній драмі Apple «Сило» та фільмі «Діти залізниці Первоцвітів».

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Зйомки «Дюни 3» заплановані на літо і триватимуть до кінця 2025 року. Режисером та сценаристом стрічки знову буде Дені Вільнєв. Прем’єра «Дюни: Месія» запланована на кінець 2026 року.

Що відомо про фільм «Дюна»

Це науково-фантастична стрічка, яка вийшла у двох частинах у 2021 та 2024 роках. Фільм є адаптацією однойменного роману Френка Герберта 1965 року. В центрі сюжету головний герой Пол Атрід та його королівська родина, яких шляхом обману втягують у масштабну війну за пустельну планету Арракіс. Зйомки відбувались у Норвегії, Йорданії, ОАЕ та Угорщині. Фільми зібрали вісім премій «Оскар» з 15 номінацій.