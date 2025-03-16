Тед Лассо — вигаданий персонаж, вперше з'явився для реклами NBC Sports

Стримінгова платформа Apple TV+ повідомила про повернення популярного серіалу «Тед Лассо» з Джейсоном Судейкісом у головній ролі. Розпочалась робота над четвертим сезоном серіалу.

Комедійний серіал «Тед Лассо» розповідає про пригоди американського тренера Теда Лассо. Британська бізнес-леді Ребекка Велтон під час розлучення зі своїм чоловіком отримує права на професійний футбольний клуб та першим же ділом звільняє з роботи тренера-сексиста. Вона на це місце обирає Теда Лассо, нікому не відомого тренера команди з американського футболу з коледжу канзаського міста Вічита, чим шокує гравців, уболівальників і пресу. Перебравшись до Лондона, чоловік, який не усвідомлює різницю між американським і звичайним футболом, розпочинає тренувати команду.

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Стримінгова платформа не уточнила, коли саме варто очікувати прем'єру, бо продовження зараз на етапі розробки.

Тед Лассо — вигаданий персонаж, вперше з'явився для реклами NBC Sports у їхніх трансляціях футбольної прем’єр-ліги Англії. В короткометражному фільмі Лассо був тренером лондонського футбольного клубу «Тоттенгем Готспур».