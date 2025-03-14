В американській версії головну роль зіграв Браян Кренстон

В Україні знімуть адаптацію відомого ізраїльського серіалу Your hono" (оригінальна назва Kvodo) дистриб’юторської компанії yes Studios.

В українській версії серіал має робочу назву «Суддя». Ця драматична історія розповідає про суддю, який опиняється перед складним моральним вибором, прагнучи захистити свого сина, повідомляє канал «1+1».



Сюжет розгортається навколо судді, відомого своєю принциповістю та безкомпромісністю, чиє життя перевертається з ніг на голову після того, як його син стає винуватцем смертельної ДТП. Спочатку герой намагається діяти в рамках закону, але, дізнавшись, що жертва – син впливового кримінального авторитета, вирішує приховати злочин, щоб захистити власну дитину. Це рішення стає початком непередбачуваного ланцюга подій. Кожен крок, спрямований на порятунок, лише поглиблює кризу, ставлячи під загрозу не лише кар’єру судді, але й життя його сім’ї. У цій боротьбі зі своїми принципами та страхами герой змушений зіткнутися з моральними дилемами, де кожен вибір має незворотні наслідки.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!



Оригінальний ізраїльський формат здобув міжнародне визнання і вже був адаптований у багатьох країнах, зокрема у США, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та Туреччині. Найвідомішою є американська версія із Браяном Кренстоном у головній ролі, яка вийшла у 2020 році на каналі Showtime. Серіал отримав схвальні відгуки критиків та був номінований на престижні премії, зокрема на «Золотий глобус» та BAFTA.

Наразі на каналі «1+1» триває робота над адаптацією сценарію. Хто виконає головні ролі в українській версії, стане відомо згодом.