До ролі Декстера повертається актор Майкл С. Голл

Серіальна франшиза каналу Showtime про серійного вбивцю з кодексом честі продовжує розширюватися. Цього року глядачі знову зможуть зустрітися з Декстером Морганом у майбутньому мінісеріалі «Декстер: Воскресіння».

Цей проєкт стане продовженням мінісеріалу «Декстер: Нова кров», що також був продовженням серіалу «Декстер», яка розповідала про Декстера Моргана, серійного вбивцю, який працював в поліції та полював виключно на інших серійних вбивць. До ролі Декстера повертається актор Майкл С. Голл.

Разом з Декстером у майбутніх серіях ми побачимо його сина Гаррісона Моргана. Після подій мінісеріалу «Декстер: Нова кров» Гаррісон переїхав в Нью-Йорк, де став працювати в готелі «Емпайр». Його грає Джек Елкотт. Також до акторського складу приєднається Ума Турман.

У новому «Декстері» Турман зіграє Чарлі, голову служби безпеки таємничого мільярдера Леона Пратера. Колишня офіцерка сил спеціальних операцій, Чарлі працювала у кількох великих компаніях, що надають послуги з охорони, а потім стала правою рукою Пратера. У серіал також повернулися актори з оригінального «Декстера», а саме Джеймс Рімар та Девід Заяс, які виконують ролі детектива Енджела Батісти та батька Декстера Гаррі Моргана.

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Відомо, що в майбутньому сезоні Декстер зіштовхнеться з новим серійним вбивцею, якого зіграє актор Ерік Стоунстріт, відомий завдяки ситкому «Американська сімейка».

Нагадаємо, нещодавно вийшов серіал «Декстер: Первородний гріх», у якому йдеться про молоді роки Декстера, якого зіграв Патрік Гібсон. Мінісеріалу «Декстер: Воскресіння» вийде влітку 2025 року.