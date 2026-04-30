Котлети з баранини та нуту – це поєднання насиченого м’яса, ніжної текстури нуту і свіжої цитрусової нотки. Вони підходять як для основної страви, так і для подачі з соусами або гарніром. У рецепті також використовується зелена цибуля, тому в холодильнику точно не залишиться залишків зелені. Рецепт від The New York Times.

Інгредієнти Баранячий фарш 450 г Зелена цибуля 1 пучок Оливкова олія 3 ст. л Мелена куркума 1 ½ ч. л Нут 425 г Лимон 1 шт Сіль на смак

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте оливкову олію у великій жаростійкій сковороді на середньому або сильному вогні. Додайте порізану зелену цибулю на сковорідку разом із дрібкою солі та дайте їй обсмажитися, поки вона не розм’якне та не почне підрум’янюватися, приблизно 5 хвилин, помішуючи 1–2 рази.

Крок 2 Розігрійте духовку до 230 °C . Тим часом покладіть нут у велику миску та розімніть його виделкою. Вилийте зелену цибулю та олію в миску з нутом.

Крок 3 Додайте в миску баранину, куркуму, 2 чайні ложки солі та трохи чорного перцю. Натріть цедру лимона в миску, а лимон відкладіть. Руками обережно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Сформуйте шість котлет однакового розміру, а потім великим пальцем зробіть неглибоке заглиблення в центрі кожної котлети. Це допоможе котлетам зберегти форму під час приготування.