Унаслідок акту вандалізму пошкоджені елементи інтер'єру мечеті

У вівторок увечері, 28 квітня, було здійснено акт вандалізму щодо мечеті на території ТВК «Південний» у Львові. Вандал кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю та втік. Його розшукує поліція. Інцидент у мусульманській спільноті розцінюють як провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації в регіоні.

Як повідомив верховний муфтій Криму, голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов, близько 20:41 на території ТЦ «Південний» у Львові було скоєно спробу підпалу мечеті.

«Невстановлена особа у масці закинула до приміщення мечеті дві пляшки із запалювальною сумішшю. За милістю Всевишнього, пожежі вдалося запобігти, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Цей інцидент в кримськотатарській спільноті розцінюють «як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту».

Вадал кинув пляшки з запалювальною сумішшю в приміщення мечеті (фото Айдера Рустемова)

«Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючою людиною, незалежно від його поглядів. Замах на священне місце – підпал мінбару – є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини», – зазначив Айдер Рустемов.

На думку муфтія, зловмисники мали на меті залякування мусульманської громади Львова, провокування агресії та розпалювання релігійної ворожнечі, а також здійснення тиску на меценатів. Акт вандалізму, переконаний Айдер Рустемов, може бути частиною ворожого сценарію в умовах війни, метою якого є посіяти хаос і розділення.

Керівництво спільноти звернулося до правоохоронців з вимогою провести повне розслідування та притягнути винних до відповідальності.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що зафіксували звернення з проводу згаданої події. Зараз поліцейські встановлюють порушника. Відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна (ч.2 ст. 194 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

Нагадаємо, у березні 2023 року на вул. Щирецькій на території ТВК «Південний» відкрили мечеть та Ісламський релігійно-культурний центр. Це четвертий у місті такий осередок, але він єдиний, який має мечеть з мінаретом.