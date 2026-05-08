Внаслідок пожежі було завдано збитків на суму 250 тис. грн

Поліція розшукала хлопця, який намагався підпалити мечеть на території ТВК «Південний» у Львові. Ним виявився 19-річний мешканець Хмельницької області. Про це у п’ятницю, 8 травня, повідомили в поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, 28 квітня близько 20:40 поліцейські отримали повідомлення про загорання в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові. За даними правоохоронців, 19-річний юнак кинув в приміщення мечеті дві пляшки з легкозаймистою сумішшю, після чого втік. Внаслідок цього одна з пляшок зайнялася, проте один із служителів встиг загасити полум’я. Внаслідок пожежі було завдано збитків на суму 250 тис. грн.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.