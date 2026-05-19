McDonald’s в Україні суттєво підняв ціни на популярні страви
Лише за місяць окремі позиції здорожчали на 20–30 грн
У мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні у травні 2026 року зросли ціни на популярні позиції меню. Найбільше подорожчали бургери, картопля фрі та комбо-набори – окремі позиції додали у вартості від 20 до 30 грн, про це свідчить інфографіка «Де у Києві».
Найпомітніше зростання зафіксували на один із найпопулярніших бургерів мережі – «Біг Мак». Після оновлення меню його ціна зросла зі 129–135 грн до 149–159 грн залежно від закладу. Водночас «Біг Мак Меню» подорожчало ще суттєвіше – на 15–30 грн – до 299 грн.
Також здорожчали і інші популярні позиції:
- «Дабл Біг Тейсті» тепер коштує до 279 грн;
- «Роял Чізбургер» – до 155 грн;
- «МакЧікен» подорожчав приблизно на 15 грн;
- меню з 9 нагетсами наблизилося до 300 грн.
Зміни торкнулися і гарнірів. Середня картопля фрі тепер коштує 79–89 грн, а велика – до 105 грн.
Крім бургерів, дорожчими стали:
- «МакНагетси»;
- стріпси;
- Coca-Cola;
- «МакФлурі».
Зокрема, середня Coca-Cola тепер коштує 65–69 грн, а десерт «МакФлурі» здорожчав до 109 грн.
McDonald’s підняв ціни в Україні / Інфографіка «Де у Києві»
Водночас частина позицій залишилася без змін. Зокрема, мережа не переглядала ціни на деякі соуси, воду, більшість десертів та «НайсПрайс Комбо».
Після травневого оновлення меню ціни в українських закладах McDonald’s наблизилися до вартості окремих позицій у країнах Євросоюзу. Найбільше це помітно у категорії бургерів та комбо-наборів.
