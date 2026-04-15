McDonald’s розпочав кампанію «Пограбування світового меню»

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запустила в Україні нову кампанію «Пограбування світового меню». Упродовж обмеженого часу відвідувачі зможуть спробувати страви з різних країн світу, пише «NV Бізнес».

Скуштувати популярні позиції з Канади, Японії, Кіпру та інших країн українці зможуть уже від сьогодні, 15 квітня. Ця кампанія є першою в історії європейською ініціативою мережі, яка одночасно стартує в кількох країнах.

Як і коли замовити новинки?

В українських ресторанах McDonald’s з’являться 13 відомих страв із восьми країн. Таким чином мережа хоче дати клієнтам можливість спробувати смаки, які вже здобули популярність на інших ринках.

Новинки будуть доступні у всіх закладах McDonald’s в Україні до 24 червня 2026 року або до завершення запасів. Замовити їх можна в залі через термінали самообслуговування, на «МакДрайві», через доставку «МакДелівері» або за допомогою функції «Мобільне замовлення» в застосунку.

Напої, десерти «МакФлурі», «МакШейкер Фрі» та соуси можна буде замовляти упродовж усього дня, тоді як інші страви – у межах основного меню.

Які страви представлені у новому меню?

Бургери та роли:

«Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер» (Канада)

«Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял» (Канада)

«МакКріспі Хот Хані» (Канада)

Гострий МакКріспі Хот Хані, Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер у форматі Дабл / Фото пресслужби McDonald’s

Рол із креветками (Кіпр)

У меню повернули рол із креветками, але тепер він із сонячного Кіпру / Фото пресслужби McDonald’s

Снеки та соуси:

Креветки (3 або 5 шт., Хорватія)

«МакШейкер Фрі» зі смаком рамену (Японія)

«МакШейкер Фрі» зі смаком сиру та трюфеля (Сінгапур)

Абсолютна новинка для України – МакШейкер Фрі зі смаком рамену чи трюфелю / Фото пресслужби McDonald’s

Соус із сиром і трюфелем (Сінгапур)

Соус «Сичуанський стиль» (Китай)

Коктейльний соус (Хорватія)

Десерт:

«МакФлурі Попкорн-Карамель» (Індонезія)

Напої:

McFizz «Сакура» (Японія)

McFizz «Манго» (Маврикій)

У меню також додали нові напої McFizz Сакура та McFizz Манго та десерт – МакФлурі зі смаком попкорну/ Фото пресслужби McDonald’s

Нагадаємо, нещодавно на кільцевій дорозі Львова відкрили McDonaldʼs у селі Басівка. Загалом у Львові вже 14 закладів цієї мережі.