У McDonald’s в Україні з’явились страви з Японії, Канади та Кіпру
Страви з різних країн світу можна буде спробувати до червня
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запустила в Україні нову кампанію «Пограбування світового меню». Упродовж обмеженого часу відвідувачі зможуть спробувати страви з різних країн світу, пише «NV Бізнес».
Скуштувати популярні позиції з Канади, Японії, Кіпру та інших країн українці зможуть уже від сьогодні, 15 квітня. Ця кампанія є першою в історії європейською ініціативою мережі, яка одночасно стартує в кількох країнах.
Як і коли замовити новинки?
В українських ресторанах McDonald’s з’являться 13 відомих страв із восьми країн. Таким чином мережа хоче дати клієнтам можливість спробувати смаки, які вже здобули популярність на інших ринках.
Новинки будуть доступні у всіх закладах McDonald’s в Україні до 24 червня 2026 року або до завершення запасів. Замовити їх можна в залі через термінали самообслуговування, на «МакДрайві», через доставку «МакДелівері» або за допомогою функції «Мобільне замовлення» в застосунку.
Напої, десерти «МакФлурі», «МакШейкер Фрі» та соуси можна буде замовляти упродовж усього дня, тоді як інші страви – у межах основного меню.
Які страви представлені у новому меню?
Бургери та роли:
- «Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер» (Канада)
- «Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял» (Канада)
- «МакКріспі Хот Хані» (Канада)
Гострий МакКріспі Хот Хані, Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер у форматі Дабл / Фото пресслужби McDonald’s
- Рол із креветками (Кіпр)
У меню повернули рол із креветками, але тепер він із сонячного Кіпру / Фото пресслужби McDonald’s
Снеки та соуси:
- Креветки (3 або 5 шт., Хорватія)
- «МакШейкер Фрі» зі смаком рамену (Японія)
- «МакШейкер Фрі» зі смаком сиру та трюфеля (Сінгапур)
Абсолютна новинка для України – МакШейкер Фрі зі смаком рамену чи трюфелю / Фото пресслужби McDonald’s
- Соус із сиром і трюфелем (Сінгапур)
- Соус «Сичуанський стиль» (Китай)
- Коктейльний соус (Хорватія)
Десерт:
- «МакФлурі Попкорн-Карамель» (Індонезія)
Напої:
- McFizz «Сакура» (Японія)
- McFizz «Манго» (Маврикій)
У меню також додали нові напої McFizz Сакура та McFizz Манго та десерт – МакФлурі зі смаком попкорну/ Фото пресслужби McDonald’s
Нагадаємо, нещодавно на кільцевій дорозі Львова відкрили McDonaldʼs у селі Басівка. Загалом у Львові вже 14 закладів цієї мережі.